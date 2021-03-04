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Simitçi Doğan hayatını kaybetti

Yıllarca sinemalarda çalışan, daha sonra simitçilik yapan ve düğünlerdeki renkli kişiliği ile Elbistan halkının Simitçi Doğan olarak tanıdığı Doğan Kozan, hayatını kaybetti.

Simitçi Doğan hayatını kaybetti
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Elbistan’a mal olmuş bir isim daha aramızdan ayrıldı. Uzun yıllar boyunca sinemalarda çalıştıktan sonra simit satarak geçimini sağlayan Doğan Kozan (Simitçi Doğan), düğünlerdeki oyunları ve renkli siması ile Elbistanlıların gönlüne taht kurmuştu. Simitçi Doğan’ın yaklaşık 4 yıl önce yakalandığı hastalık sonucu 1 kolu ve 1 bacağı kesilmişti. Sadece tekerlekli sandalye ile dışarı çıkabilen ve yardımseverlerin desteği sayesinde hayatını sürdüren Simitçi Doğan, yakalandığı hastalığa yenik düşerek yaşamını kaybetti.

Doğan’ın cenazesi, 5 Mart Cuma günü Tepebaşı Yeni Cami’inde öğle namazı sonrasında defnedilecek.


Yerel Manşetler
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Simitçi Doğan Hayatını Kaybetti