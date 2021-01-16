'Silici’ operasyonu Kahramanmaraş’a uzandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 50 ilde "Silici" kod adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik "Silici " kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile işbirliği yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun Kahramanmaraş ve ilçelerinde de yapıldığı öğrenildi. Kahramanmaraş’ta gözaltına alınan kişiler arasında da bu sektörde faaliyet gösteren kişiler olduğu belirtildi.

170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, 1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve dijital materyallere el konuldu.

Yapılan incelemelerde akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu illerde arama ve gözaltına alma işlemleri devam ettiği öğrenildi.