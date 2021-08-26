Silajlık mısırda yüz güldüren hasat

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, genelde anlaşmalı ekim sayesinde pazar sorunu olmayan silajlık mısırın tercih sebebi olduğuna dikkat çekerken çiftçiler de istedikleri verimi almanın sevincini yaşadıklarını dile getirdiler.

Özellikle büyükbaş hayvancılığın en önemli yem maddelerinden biri olan silajlık mısırda hasat başladı. Ovadaki on binlerce dekar arazide gerçekleştirilen üretimden elde edilen mahsulün büyük bölümü Elbistan’da hayvancılıkta kullanılırken kalanı da Malatya ve Adıyaman gibi illerdeki çiftliklere gönderiliyor.

Elbistan’ın hem hayvan varlığı hem de yem bitkileri üretim alanı bakımından önemli bir noktaya ulaştığını belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, silajlık mısırın bölge çiftçisine de ekonomik anlamda katkı sunduğunu dile getirdi.

Başkan Bulut, silajlık mısırın anlaşmalı ya da serbest ekim şeklinde yapıldığını hatırlatarak, “Şuanda hasat devam ediyor. İlk oluşan piyasaya göre tonu 360 ila 400 lira arasında alıcı buluyor. Tabii fiyat, biçimin alıcı ya da satıcı tarafından karşılanmasına göre de değişiyor. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyoruz” dedi.

Hasada başlayan çiftçiler de, silajlık mısırda önceliğin Elbistan piyasası olduğunu ifade ettiler. Verimden memnun olduklarını anlatan çiftçiler, “Üretimden memnunuz. Genelde besicilere satıyoruz. Şuanda ilk hasadımızı bölgemizdeki besicilere satıyoruz. Daha sonraki ürünler de Malatya ve Adıyaman gibi çevre illerdeki çiftliklere gönderiliyor” şeklinde konuştular.