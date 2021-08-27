Silahlı saldırıya uğrayan genç, yaşamını yitirdi

Olay, Beyoğlu ilçesi Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Karaköy Necatibey Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; otelin önünde oturan Halil Talha Ertuğrul (20) ile S.K. adlı arkadaşlar, yanlarına gelen kimliği belirsiz şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, Halil Talha Ertuğrul ve S.K., şüpheli şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Halil Talha Ertuğrul, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşı S.K.’nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ertuğrul’un cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsinin ardından Afşin ilçesine getirilerek defnedildi.