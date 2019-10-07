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Silahlı saldırılar peş peşe geldi; 4 zanlıdan 3'ü yakalandı

Elbistan ve Göksun ilçelerinde aynı kişilerce peş peşe gerçekleştirildiği iddia edilen 2 ayrı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Silahlı saldırılar peş peşe geldi; 4 zanlıdan 3'ü yakalandı
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Elbistan’daki olay, Binali Yıldırım Bulvarı ile Söğütlü Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, durakta otobüs bekleyen 46 yaşındaki Şenel Barut isimli şahsın yanında duran bir hafif ticari araçtaki kimliği belirsiz kişi, tabanca ile Barut’a ateş açtı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Barut, kanlar içerisinde yere yığılırken silahlı saldırıyı gerçekleştirilen araç ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Barut’un yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 46 yaşındaki Barut, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

 İkinci saldırıda 3 kişi yaralandı

 Bu olaydan kısa bir süre sonra, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza Evi’nde tutuklu bulunan akrabalarının görüşünden dönen 42 yaşındaki baba Caner ile 13 yaşındaki oğlu Akın Barut’u taşıyan ticari taksiye Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Mahallesi’nde 2.silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda taksi sürücüsü Güngör Köleli (68) ve Caner Barut ağır yaralandı. Diğer yaralı Akın Barut’la birlikte 3 yaralı da Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Barut ve taksi şoförü Köleli, hayati tehlikelerinin bulunması nedeni ile 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş’a sevk edildi.

 Kan davası şüphesi

 Her iki ilçede gerçekleştirilen silahlı saldırıların, Göksun ilçesine bağlı Keklikoluk Mahallesi eski muhtarı Hasan Kandil’in geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde öldürülmesi sonucunda aileler arasında oluşan husumetten kaynaklandığı bildirildi. 22 Temmuz’da meydana gelen olayda, eski muhtar Hasan Kandil, tartıştığı Ö.B. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.B., Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Her iki silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin de öldürülen eski muhtarın yakınları olması, kan davası iddiasını da güçlendirdi.

 4 zanlıdan 3’ü yakalandı

 Polis ve jandarma ekipleri, aynı aileden 1 kişiyi öldürüp 2’si ile 1 de taksi şoförünü yaralayanların A.K, T.K. E.K. ve İ.K. olduğunu belirledi. Zanlıları yakalamak için il genelinde tüm polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Şehrin birçok yerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, durdurdukları tüm araçları detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan aramalar sonucunda zanlılardan A.K, T.K. ve İ.K. güvenlik güçlerince yakalandı. Firari durumda olan E.K'yı da yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Güvenlik güçleri, Keklikoluk Mahallesi’nde de geniş önlemler aldı.

 Olay anı kameraya yansıdı

 Bu arada Şener Barut'un hayatını kaybettiği saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerde, durakta otobüs bekleyen Şenel Barut’un önünde duran araçtan peş peşe ateş edildikten sonra Barut’un yere düşüşü ve aracın da hızla kaçtığı görülüyor.

  






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Bellisiz 20 saat önce

Teksas oldun iyice Elbistan kendine gelllll

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Pazarlamaci 19 saat önce

Bizim millet kavgalı silahlı filmleri çok izliyor memleket ne hale geldi insan canını almak ne kadarda kolay biz h.z muhammed in ummediyiz karincayi bile incitmemeliyiz

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Hasan 19 saat önce

Allah islah etsin! O durakta biz de olabilirdik. Allahsizlar canimizi mi alacaksiniz? Nasil bir ülke memleket haline geldik. Herkes polat alamdar olmus. Emniyet jandarma goreve lutfen

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Maşuki 19 saat önce

Toplumun pisikolosisi bozuk. Kurtlar vadisi, çukur VS mafya dizileri sayesinde herkes küçük mafya. Diğer dizeler de maşAllah namussuzluğu maharet haline getirdi. Bu milleti eski haline getirmek çok zor artık.

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Halk 14 saat önce

Eğer bir namus davası değil ise
Yiğitliğin adı 3-5 tl’lik mermi olmuş.
Yazık yazık bir candır.
Allah verdi Allah alır canı...

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vatandaş 6 saat önce

ne kalitesiz topluma sahip bir memleket oldu Elbistan. ne insana saygı var ne hayvanlara . siz kendinizi ne sanıyorsunuz? siz kimsiniz? inşAllah yakalanır da ağır bir cezaya çarptırılır. kalitesiz insan müsvettesi.

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Raskon 20 saat önce

Adımızı türkiyeye duyurmaya çok az kaldı adanayı geçtik

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Emre potur 19 saat önce

Teksası geçti uyuşturucu adam öldürme

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