Silahlı saldırılar ile ilgili 4 kişi tutuklandı

Elbistan ve Göksun ilçelerinde 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı saldırı ile ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göksun ilçesine bağlı Keklikoluk Mahallesi’nde eski muhtar Hasan Kandil’in temmuz ayında öldürülmesi ile bağlantılı olarak Elbistan’da gerçekleşen silahlı saldırıda Şenel Barut’un ölmesi olayı ve peşinden de Kanlıkavak Mahallesi’nde 1’i taksi şoförü ile baba ve oğlun yaralanması olayına karıştığı gerekçesi ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucunda gözaltına alınan B. K. (23), İ.K. (38), T.K. (35), A.K. (33) ve G.K. (30), işlemlerinin ardından önce Göksun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların 4’ü hakkında tutuklama kararı verilirken, G.K. adlı kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi’ne getirildi. Elbistan’daki cinayetle ilgili olarak da ifadeleri alınan zanlıların, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

Silahlı saldırılarla ilgisi olan E.K. isimli şüphelinin ise aranmasına devam edildiği belirtildi.