Silahlı saldırıda ağır yaralanan taksici yaşamını yitirdi

Elbistan ve Göksun ilçelerinde peş peşe gerçekleştirilen silahlı saldırılarda ölü sayısı 2’ye yükseldi. 7 Ekim günü akşam saatlerinde önce Elbistan’da kısa bir süre sonra da Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Mahallesi’nde silahlı saldırı yaşanmıştı. 46 yaşındaki Şener Barut’un, Elbistan’da, durakta otobüs beklediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin hemen ardından Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Mahallesi’nde de bir ticari araç aynı şekilde saldırıya maruz kalmıştı. Saldırıda, ticari taksinin şoförü 68 yaşındaki Güngör Köleli ile Caner ve Akın B. yaralanmıştı. Durumu ağır olan ticari taksi şoförü Güngör Köleli (68), Göksun Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Talihsiz taksici, 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Köleli’nin cenazesinin, memleketi Göksun’a getirilerek defnedileceği öğrenildi.