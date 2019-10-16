Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 34 yaşındaki Hayrettin D., isimli şahıs aracındaki arızanın tamiri için yeni sanayi sitesi 19.bloktaki bir işyerine geldi. Bu sırada Hayrettin D.’ye bir otomobil içerisinden bir kişi tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralanan Hayrettin D., kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki esnaflar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İhbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberi içerisine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, boş kovan ve diğer delilleri inceleme altına alırken, kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.