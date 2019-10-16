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Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Elbistan’da yeni sanayi sitesinde silahlı saldırıya uğrayan 34 yaşındaki vatandaş yaralandı.

Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 34 yaşındaki Hayrettin D., isimli şahıs aracındaki arızanın tamiri için yeni sanayi sitesi 19.bloktaki bir işyerine geldi. Bu sırada Hayrettin D.’ye bir otomobil içerisinden bir kişi tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralanan Hayrettin D., kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki esnaflar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İhbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberi içerisine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, boş kovan ve diğer delilleri inceleme altına alırken, kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

 










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Yunus 7 saat önce

Elbistana artik Teksasistan mi diyelim ne diyelim. Bireysel silahlanmaya bir cozum bulmali buyuk devletimiz. Televizyonda mafya silah uyusturucu aldatma yasak iliskiler gibi ahlak bozan diziler toplumu perisan etmis. Ne diyelim baska...

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vatandaş 6 saat önce

Sanki Elbistan Teksas oldu. Hemen hemen her hafta bir olay. Bu ne yahu.

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vatandaş 5 saat önce

İYİCE MEMLEKETİN ŞEYİNİ ÇIKARDINIZ. SİZ KENDİNİZİ NE SANIYORSUNUZ YA ELİNE SİLAH ALAN CAN ALMAYA KALKIYOR YAZIKLAR OLSUN SİZE

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7 saat önce

Heyyy elbistanlilar bu kin bu nefret neye neyi bölü semiyorsinuz ya.kardes kardesi vururmu aklim mantigim almiyo

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Vatandas 6 saat önce

Teksasi gecti memleket herkezde bir silah herkez ali kiran baskesen devlet ne ise yariyor acaba adalet ne ise yariyor gerkez kendi cezasini kendi kesiyor bu nasil is anlamadim

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Abuzitdin Dingiltop 6 saat önce

Memleket değil ya teksas oldu mübarek buda şunu gösteriyor demekki toplum devletin yargısına güvenmiyor kendi adaletini kendi sağlamaya çalışıyor

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Elbistablı 6 saat önce

Noluyooo bu elbistanda her gün ayni haberler

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Maşuki 3 saat önce

Elbistana özgü bir durum değil tüm Türkiye böyle. Kurtlar vadisi eşkşya dünyaya hükümdar olmaz çukur 01adana bu gibi diziler revaçta olduğu sürece bu tip olaylar çoğalır. Toplumun genleri ile oynandı saygısız uslupsuz kabadayılardan geçilmiyor ortalık. Bizim gençliğimizdeki delikanlılık yok artık olmayacakta. Eğitimde geri kalmışlığımızın bedelini millet olarak ödüyoruz ödeyeceğiz.

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