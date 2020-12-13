Silahlı kavgada yaralanan Elbistanlı genç hayatını kaybetti

Olay, İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak'taki bir binanın zemin katındaki dairede bir grup arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle sokağa çıkan şahıslar kavgayı bir süre sokakta sürdürdü. Evden ayrılarak ticari taksiye binen bir kişi, belinden çıkardığı silah ile 24 yaşındaki Selçuk Durna'ya ateş açtı. Göğsüne isabet eden mermi ile ağır yaralanan Durna, kanlar içinde yere yığılırken silahlı şahıs ise ticari taksi ile olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Durna, ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların çabası talihsiz genci hayatta tutmaya yetmedi. Kavgaya karıştığı iddia edilen 7 kişi, evden dışarı kaçsa da polis ekiplerinin çevirmesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadeleri sürerken polis ekipleri, Durna’nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayda hayatını kaybeden Elbistanlı Selçuk Durna’nın, bir süre önce baba ocağı Karahüyük Mahallesi’nden çalışmak için İstanbul’a gittiği öğrenildi. Durna’nın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Elbistan’a getirileceği ve Karahüyük Mahallesi’nde defnedileceği bildirildi.

Çalışmak için gittiği İstanbul’da çıkan kavgada silahla vurulan Elbistanlı genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.