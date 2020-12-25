Silahlı kavgada ağır yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Afşin’de akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç,6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Afşin’e bağlı Binboğa Mahallesi'nde 18 Aralık’ta meydana gelen olayda, akraba 2 aile arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda baba Müslüm Çinpolat (53) ile 19 yaşındaki oğlu Süleyman Çinpolat ağır yaralanmıştı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan baba oğul, Afşin Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yoğun bakım serviste tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Çinpolat, 6 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Babasının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.