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Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Elbistan’da henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Olay, Doktor Hasanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 30 yaşındaki S.D. ile kimliği belirsiz iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, karşı taraftaki şahıslardan biri tabanca ile ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, S.D. ile 60 yaşındaki İ.D.’ye isabet etti. 2 kişiyi yaralayan şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olay ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

 


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