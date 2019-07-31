Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elbistan’da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay, Malatya Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan M.K. ile 29 yaşındaki Gani A. ve 31 yaşındaki Musa A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, biranda kavgaya döndü. Bu sırada silahını çeken M.K., artarda tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunlar, Musa ve Gani A.’ın vücutlarının değişik yerlerine isabet etti. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken tetiğe basan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, özel araçlarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ağır yaralanan Musa A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Musa A.’nın cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Diğer yaralı Gani A. ise, acil servisteki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Olayın ardından hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.







