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Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elbistan’da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Elbistan’da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay, Malatya Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan M.K. ile 29 yaşındaki Gani A. ve 31 yaşındaki Musa A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, biranda kavgaya döndü. Bu sırada silahını çeken M.K., artarda tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunlar, Musa ve Gani A.’ın vücutlarının değişik yerlerine isabet etti. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken tetiğe basan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, özel araçlarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ağır yaralanan Musa A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Musa A.’nın cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Diğer yaralı Gani A. ise, acil servisteki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Olayın ardından hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.  




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Elbistanli 3 hafta önce

Elbistan artık yaşanmaz bir yer olmaya başladı insanlar çok cahil ve kaba her taraf tefeci dolandırıcı kaynıyor insanlar sözünde durmuyor dedikodu hat safhada yazık güzel Elbistan'a

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Adem 3 hafta önce

Elbistan; uyuşturucu, tefecilik, silah kaçakçılığının doğudaki üssü oldu gibi...
Elbistanda suçu önleyici önlemlerin en kısa

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Zirtapoz 3 hafta önce

Memleketin çivisi cikti. En kisa zamanda köyüm olan elambaadan Antalya Bodruma tasinacagim. Beklesin beni deniz

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Yapalakli 3 hafta önce

Bi anlik öfke ve sonucu peygamber efendimiz ne guzel buyurmus öfkeli iken yuruyorsaniz durun ayaktaysaniz oturun yani öfke ile hareket etneyin simdi deydi mi bi insan in canina kiydin diger yanda dusmanladin sende icerde curuyeceksin

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Misafir Avatar
yapalak1 2 hafta önce @Yapalakli

vatandaş belliki yapalaklıların yüzüne konuşamayıp burdan konuşuyorsun terbiye kim siz kim dedin babanın veremedi terbiyeyi bizi gördügün zaman korkudan gösteriyorsun

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Misafir Avatar
elbistanlı 3 hafta önce @Yapalakli

insanları genelleyemezsin vatandaş ben de yapalaklıyım bir kere kavga etmiş değilim yorum yapayım derken hakka girme her köyün her şehrin çürüğü de var iyisi de var.

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Misafir Avatar
yapalak1 3 hafta önce @Yapalakli

hayırdır canım benim yapalaklılarda acın var galiba senin gibiler nasihatıda bizden terbiyeyide bizden alır genel olarak konuşma

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Misafir Avatar
vatandaş 3 hafta önce @Yapalakli

sonra ne yapacaksınız? hep beraber toplanıp bir adama mı saldıracaksınız yapalaklı, güldürmeyin adamı. Siz kim nasihat kim

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Kimse kim 3 hafta önce

Allah sabir versin ailesine geride kalan yetimler anacigi ne hallerle büyüttü onları çok iyi bir insandı akrabam ve düzgün konuşun arkasından kavga insanı değildi

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Elbistanli 3 hafta önce

Elbistan'da belinde silahı, cebinde bıçağı olmayan erkek sanılmiyor sanırım.Cunku çoluk çocuğun elinde bıçak ve silah var bu nasıl memleket.Eskiden herkeste bıçak silah olmazdı şimdi ise parayı veren silahı,bıçağı alıyor ve sonrada en ufak tartışmada silahlar ve bıçaklar konuşuyor maalesef.

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Isme gerek yok 3 hafta önce

Memleket teksas oldu insan canı bu kadar ucuz mu

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DOGAN DOGANCAN 3 hafta önce

TÜRKİYE’NİN HER YERİ EKONOMiK KRİZDEN DOLAYI İNSANLAR PATLAMAYA HAZIR BOMBA,RAHMETLİ OLAN ŞAHSIN MEKANI CENNET OLSUN.

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