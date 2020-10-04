Olay, ilçeye bağlı İncecik Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle içinde dolaşan T.A, isimli genç, bir kişinin silahından çıkan kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Talihsiz genç, sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatı tehlikesi bulunan T.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak bir şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Elbistan'da henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurulan genç, ağır yaralandı.