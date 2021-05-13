Silahla vurulan 46 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Elbistan’da silahla vurularak ağır yaralanan 46 yaşındaki Ali Yalçın isimli şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü. Kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşun, olay mahallindeki 46 yaşındaki Ali Yalçın’ın yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Yalçın’a ilk müdahale, aile fertleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalçın, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yalçın’ın cansız bedeni, savcılık incelemesi için hastane morguna konuldu. Yalçın’ın cansız bedeninin, savcılık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

Olayda silahı ateşlediği iddia edilen B.Y. isimli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Elbistan Cumhuriyet Savcılığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.