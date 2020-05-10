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Silah arkadaşlarından şehidin annesine anlamlı vefa

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde yaklaşık 2 ay önce şehit olan piyade uzman onbaşı Oğuzhan Taş’ın silah arkadaşları, şehidin annesi Selamet Taş’ın anneler gününü unutmayarak anlamlı bir vefa örneği sergiledi.

Silah arkadaşlarından şehidin annesine anlamlı vefa
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Elbistanlı uzman onbaşı Oğuzhan Taş, Suriye’nin İdlib kenti yakınlarında 19 Mart’ta gerçekleştirilen saldırıda şehit olmuştu. Şehit Taş, 20 Mart günü Elbistan’da gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Şehit annesi Selamet Taş, bu yıl anneler gününü şehit evladının hasreti ile karşıladı. Şehidin silah arkadaşları, anne Taş’ı bu anlamlı gününde yalnız bırakmadı. Şehit Taş’ın silah arkadaşları Mustafa Gök Osman Ateş ve Salih Demir, şehit annesi Selamet Taş için buruk geçen bu anneler gününü kutlamak için harekete geçti. Anneler günü için özel olarak hazırlanan rengârenk çiçek buketleri, birbirinden anlamlı mesajlar eşliğinde anne Taş’a ulaştırıldı. Gönderilen çiçekleri görünce duygulanan anne Taş, bu anlamlı davranışlarından dolayı şehit oğlunun silah arkadaşlarına teşekkür etti.

Anne Taş, “Allah razı olsun oğlumun devreleri bu gün de beni unutmamış. Onlar da benim birer evladım sayılır. Allah onları her türlü kötülükten korusun. Annelerine bağışlasın. Başta benim gibi şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutlu olsun” diye konuştu.


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