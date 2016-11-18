Siirt’teki heyelanda Elbistanlı işçilerde kayıp yok

Siirt’in Şirvan ilçesinde Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletilen bakır madenindeki heyelanda Elbistanlı 26 işçiden kayıp olmadığı öğrenildi.

Haberi alır almaz bölgeye giden Maden-İş Sendikası Elbistan Afşin-Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, çok üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirterek, “Şehit olan madenci kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Siirt’te maden ocağında meydana gelen ve 15 işçinin toprak altında kaldığı heyelan, Elbistan’da da paniğe neden oldu. Madeni işleten firma tarafından Çöllolar’daki üretim faaliyetini durdurmasının ardından bölgeye çok sayıda Elbistanlı işçinin de aynı ocakta çalışması, heyelan haberi ile birlikte ailelerinin yüreklerini ağızlarına getirdi. Heyelanın Elbistanlı işçilerin çalıştığı alanın dışında meydana gelmesi ve herhangi bir kaybın olmaması ailelerine ve yakınlarına rahat bir nefes aldırdı.

Siirt'te maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle, 10’un üzerinde işçi, 8’i kamyon, 3’ü iş makinesi 16 araç göçük altında kaldı. 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında, Siirt kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Şirvan ilçesine bağlı Maden köyündeki bir bakır madeninde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle, 15 işçi, 8’i kamyon, 3’ü iş makinesi 16 araç göçük altında kaldı. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için köylüler olay yerine akın ederken, bölgeye Siirt ve Şirvan’dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, enkazdan 4 işçinin cesedini çıkardı.

Siirt Valiliği, Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan bakır meydanında heyelan sonucu meydana gelen göçüğe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, konuyla ilgili valilik bünyesinde kriz masası oluşturulduğu belirtilerek, “Devam eden arama kurtarma çalışmalarında göçük altından 3 işçinin cenazesine ulaşılmış olup, bölge illerden takviye arama kurtarma ekipleri talep edilmiştir. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerimizin desteğiyle aralıksız devam etmektedir” denildi.

Bakır madeninin işletmecisi Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ ise, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği duyuruda heyelanın aşırı yağışlar nedeniyle meydana geldiğini kaydetti. Açıklamada, “Şirketimizin Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy bakır madeni sahasında ilk belirlemelere göre aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelmiştir. Kurulan kriz masasının çalışmaları devam etmektedir. Bölgede toprak kayması riskinin devam ettiği de dikkate alınarak Madenköy bakır madeni sahasında üretime ara verilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Göçüğün yaşanmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bölgeye intikal eden Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin İlçe Başkanı Adil Bölükbaşı, kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Olayla ilgili olarak ilk izlenimlerini paylaşan Bölükbaşı, göçüğün taşeron firmanın çalışma yaptığı alanda meydana geldiğini belirterek, “Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. 15 işçinin toprak altında kaldığı bilgisi var. Şuana kadar 4 madencimizin cenazesi çıkarılabildi. Diğer işçilere ulaşmak için yoğun bir gayret var. İnşallah, sağ salim çıkarılırlar. Elazığ, Diyarbakır, Batman gibi çevre illerden gelen AFAD ekipleri, toprak altında kalan işçi kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyor. Şehitlerimiz var elbette ki üzüntülüyüz. Bir kez daha kahrolduk. Bu madende çalışan Elbistanlı kardeşlerimiz de bulunuyordu. Onların çalıştığı bölgenin dışında meydana gelmiş bir heyelan. 26 hemşerimizin sağlık durumları iyi.

Buradan maden şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. İnşallah, bu tür acıları bir daha yaşamayız. Tabii olayın sebebi araştırılıyor. Şuan için bir şey söylemek erken. Önceliğimiz toprak altında kalan işçi kardeşlerimize sağ salim ulaşılması. Başımız sağ olsun” diye konuştu.