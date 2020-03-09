Sigarayı bırakan okul müdürüne öğrencilerinden plaket

Yeşilay Haftası, Şehit İsrafil Kargı İlkokulu’nda bir dizi etkinlikle kutlandı. Öğrenciler, özellikle sigara olmak üzere insan sağlığı için zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık yapan ürünlere dikkat çekmek amacıyla çeşitli çalışmalara imza attı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Öğrenciler, 1971 yılından beri sigara tiryakisi olan okul müdürü Paşa Yücel’e de plaket sürprizi yaptı. Öğrenciler, 2020 yılına sigarasız başlama kararı alan müdürlerine, bu kararından dolayı plaket takdim ettiler.

Okul müdürü Paşa Yücel, öğrencilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.



