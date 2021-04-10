Sıfırlanmaya yaklaşan vaka sayılarında ibre yukarıya döndü  

Hayat Eve Sığar uygulamasına yansıyan artış nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi’nde Covid-19 servis sayısı 2’ye çıkarılırken ilçe merkezinde de yüksek riskin göstergesi olan ‘kırımızı’ renkli yer sayısı çoğalıyor.

Türkiye'de vaka sayıları 55 bini geçti, yoğun bakımlardaki doluluk oranı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tespit edilen vakaların yüzde 85'ini çeşitli varyantların oluşturduğunu açıklarken, “Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli” uyarısında bulundu.

Türkiye genelinde üçüncü pik yaşanırken; mutasyonun da etkisiyle 60 bin bandına yaklaşan vaka artışında ev içi bulaşın etkili olduğu belirtiliyor. Vaka sayısının tırmanışa geçmesi sağlık kuruluşları ve sağlıkçılar üzerindeki yükü her geçen gün artırırken, sağlık kuruluşlarında ki yükün şu anda kasım aralık döneminde Türkiye'nin yaşadığı sağlık yükünün oldukça altında olduğu ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nın son açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş’ın 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 112,83’e yükselmişti. Kahramanmaraş, ulaşılan bu rakama bağlı olarak ‘çok yüksek riskli’ iller arasına girmişti.

Elbistan’da ise, şubat ayı itibariyle günlük tek haneli rakamlara düşerek sıfırlanmaya yaklaşan vaka sayılarında artış eğilimi sürüyor. Özellikle kademeli normalleşme döneminin başladığı 2 Mart’tan itibaren kısıtlamaların hafifletilmesine vatandaşlarda oluşan rehavetin eklenmesiyle vaka sayılarındaki ibre yukarı yönde seyrediyor. Nisan ayı itibariyle çift haneli rakamların görüldüğü vaka sayısındaki düşüşü sağlamak da tedbirlere uyumdan geçiyor. Elbistan Kaymakamlığı, gerek sosyal medya hesabından gerekse de ilçe merkezinde polis araçlarından yapılan anonslarla maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz verilmemesini istiyor.

İlçedeki pozitif vaka sayılarındaki artış, Sağlık Bakanlığı’nın ‘hayat Eve Sığar’ adlı uygulamasından da görülebiliyor. İlçe merkezindeki kırmızı alanların sayısındaki artış gözlerden kaçmazken, salgının başından beri virüse karşı savaş veren Elbistan Devlet Hastanesi’nde de hastaların tedavisi için ikinci Covid-19 servisi açıldı. Günlük ortalama 20-25 vakanın tespit edildiği Elbistan’da yoğun bakım yükünün ve sayının artmaması için de filyasyon ekipleri ile diğer görevlilerin sahadaki çalışmaları sürüyor.