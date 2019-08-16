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Sıfır kaldırım işgali için son tarih 19 Ağustos

Elbistan Belediyesi, başlatılan ‘Kaldırımlar Yayaların Olsun’ projesi kapsamında kaldırım işgaline devam edenlere, 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren cezai işlem uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Sıfır kaldırım işgali için son tarih 19 Ağustos
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Açıklamada, esnafların da desteğini alarak kaldırım işgallerine son verilmek istendiği için bir süredir yapılan sözlü uyarıların yerini artık cezai işlemlerin almasının kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün, vatandaşların isteği ve talebi doğrultusunda yayaların kullanımına ait olan kaldırımlardaki işgalleri sona erdirmek için hayata geçirdiği ‘Kaldırımlar Yayaların Olsun’ projesindeki çalışmalar, yaklaşık 2 aydır sürüyor. Sıfır kaldırım işgalini hedefleyen proje kapsamında Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinden başlayarak sattıkları ürünleri kaldırıma bırakan esnaflarla yayaların kullanımına açık olan bölgelere tabure ve masa koyan çay ocağı esnaflarına, bu duruma son vermeleri için sözlü uyarılarda bulunuyordu. Hatta Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, proje kapsamında zabıta ekipleri ile birlikte ‘kaldırım işgali’ denetimine çıkmış ve esnaflardan bu konuda duyarlılık göstermelerini istemişti. Birçok esnaf da Başkan gürbüz’ün talebi doğrultusunda kaldırımlardaki ürünlerini dükkanlarının içerisine almış ve projeye destek olmuştu.

İlçe genelinde tüm sokak ve caddelere işyerlerince kaldırımlara hiçbir surette malzeme, stant ya da ürün bırakılmamasını öngören proje çerçevesinde Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugüne kadar yaptıkları sözlü uyarıların ardından ‘cezai işlem’ adımını atıyor. Elbistan Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kaldırım işgaline devam eden esnaflara, Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

Cezai müeyyidelerin son çare olarak değerlendirildiği; projenin asıl amacının ise modern bir şehir kültürü oluşturmaya yönelik olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Belediyemizce başlatılan ‘Kaldırımlar Yayaların Olsun’ projesi ile asıl amacımız esnaflarımızı mağdur etmek değil, bir hakkı teslim etmektir. Zira kaldırımlar yayalarındır. Bu şehirde her kesimin istek ve taleplerine eğilmek ve sorunlarını çözmek için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda nahoş bir durum arz eden kaldırım işgallerine karşı yaklaşık 2 aydır gerekli bilgilendirmeler ve uyarıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen bu yöndeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla başladığımız bu işi inşallah hep beraber el ele bir çözüme kavuşturacağız. Kaldırım işgallerinin kaldırılması noktasında cezai işlem uygulamak, hiç arzu edilmeyecek bir husustur.

Bu konudaki kararlılığımızın göstergesi olarak, 3 Temmuz 2019 tarihinde şehrimizde başlatılan ‘Kaldırımlar Yayaların Olsun’ projesi kapsamında başlatılan sıfır işgal uygulaması kapsamında işgallerine devam eden esnaflara 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulanmaya başlanacaktır. Esnaflarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu tarih itibari ile işgallerine son vermeleri esnaflarımıza ve kamuoyuna önemle duyurulur.”

 


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elbistanlı 7 gün önce

arabalar park etmesin diye dükkan önlerine duba koyan sandalye masa koyan esnaflarada uyarı gelse iyi olur.

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Kaldırım muhendisi 7 gün önce

Kaldirimlari esnafların işgal etmesine çözüm var da yayalar da kaldırımı işgal ediyor. Sokakta anamız bacimizla yuruyemiyoruz 3 4 erkek yanyana mafya babasi gibi yürüyor kaldırım da geçecek yol kalmıyor yaşlı başlı kadınlar yola inmek zorunda kalıyor . Teknoloji gelişiyor devir değişiyor da elbistanin adamı ilk çağa dönüyor . Mağara adamı gibi dolanmayin sokaklarda işgal etmeyin kaldırımları kaldırımlar babanızın malı değil

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Elbistanli 7 gün önce

Bravo görelim bakalım iyi bir uygulama

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Eğitimci 7 gün önce

Çok yerinde bir karar. Kaldırımdan yola taşıyor adamlar. Israr edenlere hatta süreli işletme kapatma cezası da verilebilir.

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Zor iş... 7 gün önce

Şehir meydanı İ.Karaoğlanoğlu Meydanı etrafında düzensiz saçma sapan parkeden araçlar sebebiyle trafik kilitleniyor. İkinci üçüncü sıraya parkeden araçlar geçişi engelliyor. Kocaman yollarda trafik 1 şeritten ite kaka zor işliyor. Araba ile şehir içine girmek kabir azabı gibi. Mevcut durum ortada iken vaatler umut vermiyor.

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hakan 7 gün önce

çok geç kalınmış bir uygulama ama Gürbüz başkanın yapacağına inancım sonsuz umarım tamamen neticelendirilir ve işgal ortadan kalkar

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Elbistan lı 7 gün önce

Sürtüne sürtüne geçiyorduk çok güzel oldu özellikle başkanım yanlış park ve çift şerit park eden araçlara da el atın vatandaş olarak karşıdan karşıya geçiyoruz araçlardan kaldırıma çıkamıyoruz kaldırıma çıksak keza kaldırım ın hali ortada esnaf dükkanı nı kaldırıma kurmuş özellikle Malatya caddesi manav lar

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Han 7 gün önce

Galerilerin işgalinden kaldïrımlardan engelli aracı geçemiyor

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