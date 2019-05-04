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Şifa kaynağı kuzugöbeği mantarını piknik yaparken buldu

Kuzugöbeği mantarı olarak bilinen mantar türünün çok sayıda faydası sebebiyle, yüksek fiyattan alıcı buluyor. Yaşının kilogram fiyatının 150 TL, kurusunun ise 1500 TL’ye satıldığı kuzugöbeği mantarının Akdeniz, Eğe ve Karadeniz bölgesinde yetiştiği bilinse de, Göksun’un Korkmaz Mahallesi’nde bu mantara rastlandı.

Şifa kaynağı kuzugöbeği mantarını piknik yaparken buldu

Piknik yaparken tesadüfen kuzugöbeği mantarını gören Ümit Telci isimli vatandaş, kısa sürede bir poşet dolusu topladığını söyledi. Çok sayıda kuzugöbeği haberi izlediğini belirten Telci şunları söyledi: “Kuzugöbeği mantarı ile ilgili çok sayıda haber izledim. Bugüne kadar hiç rastlamadım. Piknik yaparken etrafımda olduğunu fark ettim. Cep telefonumdan internete girdim, haberlerde belirtilen mantarın aynısı olduğunu gördüm. Bir poşet dolusu topladım. Bu mantar türünün Akdeniz, Karadeniz ve Eğe bölgesinde olduğu söylenir. Göksun ilçesi doğası ile bu bölgelerin zaten bir özetidir.”

Kuzugöbeği mantarının bir tanesinin 1 kilo etin ihtiva ettiği proteine sahip olduğunu belirten Telci, “Mantara ilgim var. Dönemi geldiğinde toplarım. Kuzugöbeği mantarının fiyatının pahalı olması, sağlığa faydasından dolayıdır. B1, B2 ve C vitaminlerin yanı sıra yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulundururken, 1 adet kuzugöbeği mantarı 1 kilo etin taşıdığı proteine eşit miktarda protein içeriyor. Zihni açıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansızlık, demir eksikliğini gideriyor, bağışıklık sisteminin güçlendiriyor. Sağlığa çok faydası bulunuyor” şeklinde konuştu.



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Haci 2 hafta önce

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