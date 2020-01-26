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Şiddetli tipinin geçit vermediği yollar açıldı

Elbistan’a bağlı birçok mahallede yoğun tipi ve yer yer 70 santimetreye ulaşan kar nedeniyle kapanan kırsal mahallelerin yolu, uzun uğraşlar sonucunda ulaşıma açıldı.

Şiddetli tipinin geçit vermediği yollar açıldı
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Elbistan’a bağlı birçok mahallede yoğun tipi ve yer yer 70 santimetreye ulaşan kar nedeniyle kapanan kırsal mahallelerin yolu, uzun uğraşlar sonucunda ulaşıma açıldı.

Elbistan’da yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan şiddetli fırtına ve tipi, ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi. İlçenin en yüksek rakımlı kırsal mahallelerinden olan Sultankorusu grup mahallelerinden Beyyurdu, Köşk, Alkayaoğlu, Uzunpınar, Fakıoğlu ve Yapılı ile Karahasanuşağı grup mahallelerini etkisi altına alan tipi nedeniyle yollar kapandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Fen İşleri Dairesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açmak için uzun uğraş verdi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan yollar, kuvvetli tipi nedeniyle yeniden kapandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Fen İşleri Dairesi’ne bağlı 4 ekip, 10 iş makinesi ile yaptıkları çalışma sonucunda yolları ulaşıma açtı.

Ekipler, yolların tekrar kapanmaması için teyakkuz halinde bekliyor.



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