Şiddetli tipinin geçit vermediği yollar açıldı

’da yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan şiddetli fırtına ve tipi, ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi. İlçenin en yüksek rakımlı kırsal mahallelerinden olan Sultankorusu grup mahallelerinden Beyyurdu, Köşk, Alkayaoğlu, Uzunpınar, Fakıoğlu ve Yapılı ile Karahasanuşağı’nı etkisi altına alan tipi nedeniyle yollar kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Elbistan Fen İşleri Dairesi ekipleri,

nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açmak için uzun uğraş verdi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan yollar, kuvvetli tipi nedeniyle yeniden kapandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Fen İşleri Dairesi’ne bağlı 4 ekip, 10 iş makinesi ile yaptıkları çalışma sonucunda yolları ulaşıma açt