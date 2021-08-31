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Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek

Son bir haftadır Elbistan’ı etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklar, yerini serin havaya bırakıyor. Sıcaklıklar, perşembe gününden itibaren 7 derece birden düşecek.

Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek
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Arabistan yarımadası üzerinden gelen sıcak hava dalgası, tüm yurdu olduğu gibi Elbistan’ı da etkisi altına aldı. Elbistan’da termometreler, geçen hafta cuma günü 37 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkların hafta ortasından itibaren yerini serin havaya bırakacağı tahmininde bulundu. Hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede düşmesinden kuzey, iç ve doğu kesimler etkilenecek. Elbistan’da da hafta başından itibaren 34 derecede seyreden sıcaklıklar, 27 dereceye düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece sıcaklıklarının da tek haneye düşeceği Elbistan’da parçalı bulutlu havanın etkisinin süreceği tahmininde bulundu. Hafta sonuna kadar ise Elbistan’da yağış beklenmiyor.

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Sıcaklıklar 7 Derece Birden Düşecek