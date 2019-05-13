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Sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Elbistan’da gündüz sıcaklıkları 30 derecenin üstüne çıkacak. En yüksek gece sıcaklığı ise 16 derece olacak.

Sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre yağışlı hava bu hafta etkisini yitirecek. Yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Sıcaklıklar ise batı gölgelerde güneşin görülmesiyle 3-4 derece artacak. 14 Mayıs 2019 Salı gününden itibaren ise sıcaklıklar birkaç derece daha yükselecek.

Elbistan’da, güneşi iyice hissetmeye başlayacak. Termometreler gündüzleri 33 dereceyi gösterirken geceleri de sıcaklık 16 derecede seyredecek. Hafta başından itibaren artan sıcaklıklar, hafta sonu da etkili olacak.

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Çiçek li 1 hafta önce

Allah ım güç kuvvet ihsan eylesin
Bu sıcak da oruç tutmak kadar güzel bir şey yok

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