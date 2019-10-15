Sıcak asfalt çalışması, 24 saat esasına göre devam ediyor

Elbistan Belediyesi’nden asfalt çalışmaları ile ilgili olarak yapılan açıklamada, özellikle yolların yükseklik kotlarının değişmemesi için mevcut asfalt kazıldıktan sonra serilen sıcak asfalt çalışmasının 2 farklı caddede sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yaklaşık bir ay önce başlattığımız dev asfalt hamlesi projesi, 24 saat esasına göre çalışılarak devam etmektedir. Özellikle altyapısı tamamlanan caddelerimizde başladığımız sıcak karışım asfalt kaplaması öncesi, özel asfalt kazıma ekipmanımız ile yollar kazınmaktadır. Ekiplerimizi bu gün itibari ile Çiğdem Sokak ve Devlet Hatun Caddesi’nin ara sokaklarında çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan her çalışma, şehrimizin daha güzel bir dokuya kavuşması ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunuyor. Önemli olan bu çalışmaların ardından oluşabilecek mağduriyetlerin hızlı ve kesin bir biçimde ortadan kaldırılmasıdır. Biz de Elbistan Belediyesi olarak bu noktada üzerimize düşenin en iyisini yapma gayretindeyiz. Biz vatandaşlarımıza bu şehri daha yaşanabilir bir şehir haline getirmenin sözünü verdik. Vatandaşlarımızdan gelen yol taleplerini de hassasiyetle değerlendirerek bu soruna neşter vuracak asfalt hamlemiz mevsim şartları el verdiği sürece kesintisiz devam edecektir.

Çalışmalar esnasında kapanan yollarda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için her türlü gayreti gösteriyor, bu konuda da vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyor, teşekkür ediyoruz.”











