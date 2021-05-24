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SGK’dan işverenlere teşekkür belgesi

Elbistan’da, ilçenin ortalama çalışan sayısının üzerinde personel istihdam eden ve primlerini düzenli şekilde ödeyen işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından teşekkür belgesi verildi.

SGK’dan işverenlere teşekkür belgesi
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “Sosyal Güvenlik Haftası” kapsamında; şehrin ortalama çalışan sayısının üzerinde istihdam oluşturan, SGK primlerini düzenli şekilde ödeyen ve kayıt dışı istihdamla ilgili tespit yapılmayan işverenler için ülke genelinde bir çalışma başlattı. SGK Başkanı İsmail Yılmaz’ın imzaladığı teşekkür belgesi, bu kriterleri sağlayan işletmelere takdim edildi. Kahramanmaraş’ta teşekkür belgesi almaya hak kazanan işverenler, SGK İl Müdürü Harun Akbalaban başta olmak üzere ilgili yetkililer tarafından ziyaret edildi. Elbistan’da da teşekkür belgesi verilecek firmalar, SGK Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kaynak tarafından ziyaret edildi.

Kaynak, işverenlere teşekkür ederek, “Sosyal Güvenlik haftası kapsamında işverenlerimizi ziyaret ediyoruz. İşverenlerimize SGK Başkanımız Sayın İsmail Yılmaz’ın imzaladığı teşekkür belgesini takdim ettik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. SGK olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm işverenlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

İşverenler de kendilerine takdim edilen teşekkür belgesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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SGKdan Işverenlere Teşekkür Belgesi