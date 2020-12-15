SGK İl Müdürü Akbalaban’dan ETSO’ya ziyaret

Akbalaban, bu çerçevede Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. SGK Elbistan İlçe Müdürü Mustafa Kaynak’ın da bulunduğu ziyarette Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy’la görüş alışverişinde bulunan Akbalaban, söz konusu kanunun hakkında bilgiler aktardı. .

31 Aralık tarihine kadar devam edecek olan yapılandırma fırsatından iş dünyasının istifade etmesi gerektiğini ifade eden SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban; “Söz konusu kanun ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primleri, yapılandırma kapsamına alındı” dedi.

Borçlarını yapılandıran işverenlerin, ilk iki taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alabileceğini ve yapılandırma dışında borcu yoksa teşviklerden yararlanabileceğini anlatan Akbalaban, “Bu önemli fırsattan tüm işverenlerin faydalanması çok önemli. Biz de bu çerçevede meslek odalarımız ve iş dünyası ile bir araya geliyoruz” şeklinde konuştu.