Sezer Ticaret hizmet ağını genişletti

40 yıldır Elbistan’da hizmet veren Sezer Ticaret, sofralara, mutfaklara ve evlere şık bir görünüm kazandıran Karaca Züccaciye ve Home ürünlerini Elbistan ve bölge halkının beğenisine sunuyor.

Farklı tasarım ürünleri ile mutfakla süsleyecek kahvaltı takımlarından, tencereler, yemek takımlarından küçük ev aletlerine, tüm mutfak eşyalarından ev tekstili ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi Karaca Züccaciye ve Home ürünlerini Sezer Ticaret’te bulabilecekler.

Sezer Ticaret, 40. yılında kaliteli markaların yanı sıra son derece zarif ve kullanışlı Karaca Züccaciye ve Home ürünlerini de Elbistan ve bölge halkının beğenisine sunuyor.

Karaca Züccaciye ve Home’yi bünyesine katarak hizmet ağını genişleten Sezer Ticaret yetkilileri, Karaca Züccaciye ve Home’nin mutfak eşyaları, yemek takımları, ev tekstili, küçük ev aletlerindeki büyük indirimlerini kaçırmamaları için herkesi mağazalarına beklediklerini söylediler.







































