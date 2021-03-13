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Sezer Mağazaları’dan ‘canlı mutfak’ konsepti deneyimi

Elbistan’da beyaz eşya sektörünün önde gelen mağazalarından olan Sezer Mağazaları, mağaza içinde oluşturduğu ‘canlı mutfak’ alanıyla müşterilerine Siemens Ev Aletlerini deneyimleme imkanı sunuyor.

Sezer Mağazaları’dan ‘canlı mutfak’ konsepti deneyimi
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Sezer Mağazaları, tüketicilerine markanın zengin ürün çeşitliliğini, ürünlerin özelliklerini ve yenilikçi teknolojilerini deneyimlemelerini sağlayarak özel bir satın alma tecrübesi yaşatıyor.

‘Canlı mutfak’ alanında Siemens Ev Aletlerini deneyimleme imkanı bulan ünlü pastacı Ayşe Abla ismiyle tanınan Ayşe Kuşoğlu’nun hazırladığı özel menüsü lezzet dolu anlar yaşatırken, davetliler geleceğin mutfaklarını deneyimleme fırsatı buldular.

Siemens Ev Aletleri ‘canlı mutfak’ deneyim konsepti ile tüketicileri en yeni teknolojilerle buluşturan Sezer Mağazaları yetkilileri, Tüketicilerin Siemens'in ileri teknoloji ürünlerine daha yakın olmalarını sağlamak amacıyla mağaza içerisinde ‘canlı mutfak’ alanı oluşturduk. Müşterilerimiz artık mağazalarda ürünlere bakmanın ötesinde dokunup teknolojilerini yaşamak ve hayatlarına nasıl entegre edeceklerini görmek istiyor. Tüketicilerimize Siemens’in zengin ürün çeşitliliğini, ürün özelliklerini, yenilikçi teknolojilerini daha geniş alanlarda deneyimleyerek satın alma imkanı sunuyoruz. Mağaza içinde oluşturduğumuz ‘canlı mutfak’ konseptimiz ile müşterilerimize Siemens Ev Aletlerini zengin ürün çeşitliliğini, ürünlerin özelliklerini ve yenilikçi teknolojilerini deneyimlemelerini yakından görebiliyorlar. Keşfetmek için bakarsan kaliteyi SEZER’sin sloganıyla Elbistan’ımıza ve bölgemize en kaliteli en güvenilir hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde açıklamada bulundular.

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Sezer Mağazalarıdan Canlı Mutfak Konsepti Deneyimi