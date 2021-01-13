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Sezal, Elbistan’da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Elbistan’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Sezal, Elbistan’da ziyaretlerde bulundu
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Sezal’ın, Elbistan programındaki ilk durağı partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı oldu. AK Parti İlçe Teşkilatı ziyaretinde, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız, Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen ve partililerle bir araya gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Sezal, daha sonra Elbistan Kaymakamlığı’na geçti. Burada da Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’le görüşen Sezal, ilçe ekonomisi için önem taşıyan organize sanayi bölgesi ve besi organize sanayi bölgesindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, ziyaret ettiği Elbistan Belediyesi’nde Başkan Mehmet Gürbüz’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezal, ilçedeki programını, esnaf ziyaretleri ile sonlandırdı.




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