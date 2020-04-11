Seyyar satıcıların ürünlerini Elbistan Belediyesi satın alacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sokağa çıkma yasağı kapsamında seyyar satıcıların ürünleri başta olmak üzere satılmadığı takdirde bozulacak ürünleri satın almaya hazır olduklarını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda 48 saat sokağa çıkma ilan edilen yerleşim alanlarından biri olan Elbistan’da, insanlar evlerine kapandı. Fırınların dışında diğer işyerlerinin kapalı olduğu ilçede, sebze ürünleri satarak geçimini sağlayan seyyar satıcılar ile günlük tüketilmediği takdirde bozulacak ürünlerden ekmek parası kazananların yardımına Elbistan Belediyesi koştu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, günlük sattıkları ürünlerle evlerine ekmek götüren vatandaşların ürünlerini almak için harekete geçtiklerini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle başta ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere ilçe halkıyla omuz omuza verdiklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, “İlçemizde seyyar olarak sebze ve günlük tüketilen ürünleri satarak evlerine ekmek götürmeye çalışan hemşerilerimiz var. Kıt kanaat geçinen bu hemşerilerimiz, sokağa çıkma yasağından etkilenen kesimlerin başında geliyor. İlçedeki tüccarlardan aldıkları ürünleri, sokak sokak dolaşarak satma çabasındaki hemşerilerimize yardımcı olmak sosyal belediyeciliğin en önemli göstergesidir. İstemeleri halinde seyyar satıcılarımızın ve satılmadığı takdirde bozulacak ürünleri, Elbistan Belediyesi olarak satın almaya karar verdik. Bu zor süreçte, özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz. 4 tekerin üzerinde ekmeğinin peşinde koşan hemşerilerimizin de yanında olacağız” dedi.

Başkan Gürbüz, bu durumdaki hemşerilerinin 0536 676 5010 numaralı telefonla irtibata geçmelerini istedi.



