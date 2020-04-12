Seyyar satıcılardan parayla alınıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıldı

Elbistan Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle satış yapamayan seyyar satıcıların tüm ürünlerini piyasa fiyatından satın alarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıttı.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bir açıklama yaparak yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri satıcılarının günlük sattıkları ürünler ile geçimlerini sağlayan vatandaşların bu süreçte zor durumda kalmaması için, "Bize ulaşsınlar ürünlerini piyasa fiyatından alalım, ihtiyaç sahiplerine de ücretsiz ulaştıralım" dedi.

Gürbüz'ün bu açıklamasını duyan birçok seyyar satıcı ve küçük esnaf, verilen iletişim numarasından Elbistan Belediyesi'ne ulaşarak yardım istedi. Belediye, bu satıcılarla irtibata geçip tüm ürünlerini piyasa fiyatından satın aldı. Ekipler daha sonra, bu ürünleri kendilerinde kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırdı.

‘Her zaman esnafımızın yanındayız'

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığı için satış yapamayan vatandaşlarımızın bu ürünleri satarak ailelerini geçindirdiğini belirterek, "Herkesin bildiği gibi bazı ürünler bu 2 günlük süreçte bozulacağından dolayı günlük satış yapan insanlarımız mağdur olacaktı. Küçük esnafımızın ekonomik anlamda desteklenmesini önemsediğimiz için sosyal belediyecilik anlayışı ile yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri satıcılarının bu ürünleri ücreti karşılığında alma kararı aldık. Birçok satıcımız belediyemize müracaat etti ve hepsinin de ürünlerini piyasa fiyatından satın aldık. Aldığımız bu ürünleri de dar gelirli ailelere ücretsiz ulaştırdık" diye konuştu.







