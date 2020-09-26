Seyyar satıcıdan alkışlanacak hareket

Elbistan’da seyyar satıcılık yapan Hacı Osman Yılmaz, Hulusi Efendi Bulvarı’nda bulunan banka şubesi önündeki caddede bir vatandaşın düşürdüğü parayı fark etti. Parayı alarak hemen polisi arayan Yılmaz, durumu anlattı. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, 1920 TL olduğu tespit edilen paranın sahibini bulmak çevrede araştırma başlattı. O sırada parayı kaybettiğini anlayan vatandaş da bölgeye geldi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede paranın sahibi olduğu belirlenen kişiye 1920 TL’yi teslim etti.

Düşürdüğü parasına yeniden kavuşan vatandaş, duyarlılığından dolayı Hacı Osman Yılmaz’a teşekkür etti.