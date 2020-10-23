Seyrek nüfuslu bölgelerdeki tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek

Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Covid-19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili ilave tedbirler alındı.

Bu çerçevede, il genelindeki seyrek nüfuslu yerlerde ve fiziki imkanları uygun olan ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde, 26 Ekim’den itibaren haftanın beş günü, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması kaydıyla yüz yüze eğitim yapılmasına karar verildi. Hangi ilçelerde yüz yüze eğitim verileceğine ilişkin kararlar ise İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak.

Öğrenme kayıplarını azaltmak, salgın hastalık nedeniyle alınan koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında nüfus hareketliliğini en aza indirmek amacıyla, il genelinde bulunan pansiyonlarda kalacak öğrencilerin gönüllülük esasına göre, salgın kurallarına tam anlamıyla riayet edilmesi şartıyla, tüm hafta boyunca pansiyonda kalarak, yüz yüze öğrenimlerine devam etmelerine karar verildi.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlem yapılacağı vurgulandı.