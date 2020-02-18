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Seyir halindeki otomobilde yangın

Elbistan’da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, otomobil büyük hasar gördü.

Seyir halindeki otomobilde yangın
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 Edinilen bilgiye göre, olay Köprübaşı Mahallesi’nde meydana geldi.  Gariplik Caddesi üzerinde ilerleyen 06 VRF 74 plakalı otomobilin motor bölümünden bir anda dumanlar ve alevler yükseldi. Sürücü, aracını yol kenarına park ederek alevlere müdahale etmek istedi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin motorunu saran alevleri, diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının, elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.


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SeyirHalindekiOtomobildeYangın
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