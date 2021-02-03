Seyir halindeki otomobil yandı

Elbistan’da, Tepebaşı Caddesi üzerinde seyir halindeki 46 VD 822 plakalı otomobilin ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin ön kısmından yükselen alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.





