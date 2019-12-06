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Seyir halindeki otomobil yandı

Elbistan’da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabası ile söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil yandı
 

Elbistan’da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabası ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Uğur’un direksiyonunda olduğu 46 AAR 973 plakalı otomobilin, Adnan Menderes Bulvarı ile Tepebaşı Caddesi’nin kesiştiği noktaya geldiğinde motor bölümünden dumanlar yükseldi. Sürücü Uğur, hemen aracını park ederek itfaiyeye haber verdi. Bu esnada çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler de dumanların kapladığı araca, su ve yangın söndürücü tüplerle müdahalede bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın otomobilin tamamını sarmadan söndürdü. Yangın sonucunda otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangın nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.


 


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Aslan 57 dakika önce

lpg adına elbistan'da deneyimli bir usta yok son yıllarda lpğli araçlar da tutuşma kaynaklı yangınlar çıkmaya başladı.

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