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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Elbistan-Ekinözü karayolunda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Elbistan-Ekinözü karayolunda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’dan Ekinözü ilçesine doğru seyir halinde olan otomobil, Akpınar Mahallesi civarında motor kısmından alev aldı. Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yanan araçtan son anda kendilerini dışarı attı. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevleri otomobilin tamamını kaplamadan söndürdü. Otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Elbistan-Ekinözü karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Yangının söndürülmesi ve aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.




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