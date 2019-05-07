Seyhan Dedeler’e yılın okul yöneticisi ödülü

Seyhan Dedeler’e ödülünü İstanbul’da Cemal Reşit Rey salonunda düzenlenen törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı takdim etti.

Türkiye genelinde 500 proje arasından ‘Daha Yapılacak Çok Şey Var’ adlı projesiyle Yılın Okul Yöneticisi ödülünü kazanan Papatyam Anaokulu Müdürü Seyhan Dedeler, ödül töreninde yaptığı değerlendirmede “Bu ödülü sadece şahsım adına değil, geleceğimizi inşa edecek olan bütün çocuklarımız, okul öncesi eğitimi alanına gönül vermiş öğretmen ve yöneticilerimiz, okul çalışanlarım, öğretmenlerim, daima desteklerini hissettiğim ailem ve velilerim adına alıyorum” dedi.

Elbistan’ı böyle bir ödülle temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu belirten Dedeler, “Ayrıca bana bu ödülü layık gören herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ı ve Elbistan’ı böylesine gurur verici bir ödülle Türkiye genelinde temsil etmiş olmaktan gururluyum. Gönülden yürekten yapılan her işin sonunda hem gönüller, hem de en önemlisi geleceğimizi kazanıyoruz. Öyleyse ‘Daha yapılacak çok şey var’ diyorum. Daha da güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğimi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu



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