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Seyhan Dedeler’e yılın okul yöneticisi ödülü

Papatyam Anaokulu Müdürü Seyhan Dedeler, 3. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi kapsamında yapılan 2. Okul Öncesi Geleceğin Eğitimcileri Zirvesinde ‘Daha Yapılacak Çok Şey Var’ adlı projesiyle yılın okul yöneticisi ödülünü kazandı.

Seyhan Dedeler’e yılın okul yöneticisi ödülü

Seyhan Dedeler’e ödülünü İstanbul’da Cemal Reşit Rey salonunda düzenlenen törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı takdim etti.

Türkiye genelinde 500 proje arasından ‘Daha Yapılacak Çok Şey Var’ adlı projesiyle Yılın Okul Yöneticisi ödülünü kazanan Papatyam Anaokulu Müdürü Seyhan Dedeler, ödül töreninde yaptığı değerlendirmede “Bu ödülü sadece şahsım adına değil, geleceğimizi inşa edecek olan bütün çocuklarımız, okul öncesi eğitimi alanına gönül vermiş öğretmen ve yöneticilerimiz, okul çalışanlarım, öğretmenlerim, daima desteklerini hissettiğim ailem ve velilerim adına alıyorum” dedi.

Elbistan’ı böyle bir ödülle temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu belirten Dedeler, “Ayrıca bana bu ödülü layık gören herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ı ve Elbistan’ı böylesine gurur verici bir ödülle Türkiye genelinde temsil etmiş olmaktan gururluyum. Gönülden yürekten yapılan her işin sonunda hem gönüller, hem de en önemlisi geleceğimizi kazanıyoruz. Öyleyse ‘Daha yapılacak çok şey var’ diyorum. Daha da güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğimi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu

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Kazım 2 hafta önce

Tebrikler Seyhan hanım. Diğer yöneticiler de inşAllah memleket meselelerini bırakır da işine odaklanır inşAllah. Ancak o şekilde bu ödüller yaygınlaşır.

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Duyarlı Albıstani 2 hafta önce

Tebrik ederim Hayırlı olsun fakat tamam amenna Elbistanı temsil etmen gurur duyucu amma maraş nereden çıktı

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Hulya 2 hafta önce

Tebrik ederim basarilar dilerim

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Şeref ASLAN-Çukurova Belediyesi/ADANA 2 hafta önce

Sınıf arkadaşım Seyhan hanımı kutluyorum.Hayatı boyunca sağlık ve başarılar diliyorum.Gururlandık göğsümüz kabardı.

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Mahir KURT 2 hafta önce

Değerli Müdürüm başarılarınızın devamını dilerim...

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HACIMURAT 2 hafta önce

Müdürüm sizi daha güzel yerlerde görmek ve birikimlerinizden faydalanmak istiyoruz

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emin arslan 2 hafta önce

Kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. Gurur duyduk.

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Ayşe 2 hafta önce

Tebrikler,demek ki gerçekten başarılı bir yönetici herkes memnun ilk defa,olumlu eleştiriyi herkese yapmıyolar,iyi örneklere ihtiyaç var.

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