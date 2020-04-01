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Seyahat izniyle gelen 17 işçi sağlık kontrolünden geçirildi

Tekirdağ’da çalıştıkları işyerinden aldıkları özel seyahat izni ile memleketleri Elbistan’a gelen 17 işçi, otobüsten iner inmez sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün karantinada kalacakları yönünde taahhütname alınarak evlerine gönderildi.

Seyahat izniyle gelen 17 işçi sağlık kontrolünden geçirildi
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Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanarak, valilik veya kaymakamlık iznine bağlanması kararlaştırılmıştı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde özel bir firmada çalışan Elbistanlı 17 işçi de memleketlerine dönmek için Sadece Seyahat İzin Kurulu’na başvuruda bulundu. 17 işçinin, otobüsle Elbistan’a yolculuk yapmalarına izin verildi. Yolculuklarına, izin verilen işçiler, Sağlık Kurulu görevlilerinin son kontrollerinin ardından Çerkezköy ilçesinden yola çıktı. Buradan ayrılan otobüsün güzergahı ve Elbistan’a varış saati de Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Kurulu ekiplerine bildirildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 17 işçiyi taşıyan otobüsü, şehirlerarası otobüs terminalinde karşıladı.

Burada otobüsten inen işçiler, Sağlık Kurulu ekipleri tarafından ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçirildi. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan işçiler, 14 gün evlerinde karantinada kalacaklarını içeren taahhütnameyi imzaladıktan sonra ailelerinin yanına gitti.


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