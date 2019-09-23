Sevinç Uzman, Özel Yıldız ailesine katıldı

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu-müdür Nurullah Çelebi Köker, “Yıldız ailesine uzun yıllar devlet ilkokullarında başarılı bir öğretmenlik süreci yaşayan Sevinç Uzman da katıldı” dedi.

Köker, şöyle konuştu:

“2019-2020 Eğitim-öğretim yılımızın tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özel Yıldız ailesi her geçen yıl daha da güçlenmektedir. Uzun yıllar devlet okullarında başarılı bir öğretmenlik süreci geçiren Sevinç Uzman Hanım okulumuz 1.sınıf öğretmeni olarak görevine başladı. Ben kendisine hoş geldiniz derken görevinde de başarılar diliyorum. Özel Yıldız anasınıfı, ilkokulu, ortaokulu, Anadolu ve fen liseleri ile geniş bir eğitim ağına sahiptir. Temel prensibimiz akademik başarı ile değerler eğitimini bütünleştirerek sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Eğitim kadromuz her geçen gün daha güçlenmektedir. Bugün aramıza katılan Sevinç Uzman Hanım ile gücümüze güç kattık. 1.sınıfımızı kendisine emanet ettik. Kendileri de bizleri kırmayarak emanetimizi aldılar. Bizim için okulumuzun her kademe ve seviyesinde öğrenim gören öğrenci özeldir, kıymetlidir ve değerlidir. Çünkü velilerimiz en değerli varlıklarını bizlere emanet ettiler. Bizler de bu emanetlere gereken ilgi ve alakayı göstermek için buradayız. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için sınırlı sayıda kalan kontenjanlarımıza kayıtlarımız devam etmektedir.”







