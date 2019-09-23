banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sevinç Uzman, Özel Yıldız ailesine katıldı

Özel Elbistan Yıldız Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına alanında uzman eğitim personellerine bir yenisini daha dahil ederek çalışmalarına devam ediyor.

Sevinç Uzman, Özel Yıldız ailesine katıldı
banner143

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu-müdür Nurullah Çelebi Köker, “Yıldız ailesine uzun yıllar devlet ilkokullarında başarılı bir öğretmenlik süreci yaşayan Sevinç Uzman da katıldı” dedi.

Köker, şöyle konuştu:

“2019-2020 Eğitim-öğretim yılımızın tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özel Yıldız ailesi her geçen yıl daha da güçlenmektedir. Uzun yıllar devlet okullarında başarılı bir öğretmenlik süreci geçiren Sevinç Uzman Hanım okulumuz 1.sınıf öğretmeni olarak görevine başladı. Ben kendisine hoş geldiniz derken görevinde de başarılar diliyorum. Özel Yıldız anasınıfı, ilkokulu, ortaokulu, Anadolu ve fen liseleri ile geniş bir eğitim ağına sahiptir. Temel prensibimiz akademik başarı ile değerler eğitimini bütünleştirerek sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Eğitim kadromuz her geçen gün daha güçlenmektedir. Bugün aramıza katılan Sevinç Uzman Hanım ile gücümüze güç kattık. 1.sınıfımızı kendisine emanet ettik. Kendileri de bizleri kırmayarak emanetimizi aldılar. Bizim için okulumuzun her kademe ve seviyesinde öğrenim gören öğrenci özeldir, kıymetlidir ve değerlidir. Çünkü velilerimiz en değerli varlıklarını bizlere emanet ettiler. Bizler de bu emanetlere gereken ilgi ve alakayı göstermek için buradayız. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için sınırlı sayıda kalan kontenjanlarımıza kayıtlarımız devam etmektedir.”




Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116