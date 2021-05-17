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Sevilay Öztürk, Kahramanmaraş’ın bir kez daha göğsünü kabarttı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Sevilay Öztürk, Maderia Adası’nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olarak kürsüde Türk bayrağını dalgalandırdı.

Sevilay Öztürk, Kahramanmaraş’ın bir kez daha göğsünü kabarttı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz günlerde Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde bir üçüncülük, üç ikincilik ve bir birincilik olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Sevilay Öztürk, son olarak 16 – 22 Mayıs tarihleri arasında Maderia Adası’nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda dereceye girerek göğüsleri kabarttı. Toplamda 47 ülkeden 380 sporcunun katıldığı şampiyonaya katılan Öztürk, 50 metre serbest stil yüzmede üçüncü oldu. Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü’nün yetiştirdiği Sevilay Öztürk’ün yanı sıra bir diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı ise Avrupa dördüncüsü oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, dereceye giren her iki sporcuyu da tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Sevilay ÖztürkKahramanmaraşın Bir Kez Daha Göğsünü Kabarttı