Sevgi Anaokulu öğrencilerinden anlamlı destek

Sevgi Anaokulu Müdürü Emine Bayazıt’ın teşvik ve desteğiyle, okul bünyesinde başlatılan kampanyaya okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Başlatılan yardımlaşma kampanyasına öğrenciler ve öğretmenler gıda paketi ve Yemen için bağışta bulundular. Düzenlenen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi aile ve çocuklara dağıtılmak üzere, toplanan gıda paketleri ve Yemen için toplanılan yardımlar İyilik-Der yöneticilerine teslim edildi.

Elbistan İyilik-Der Kadın Temsilcisi ve Yetim Komisyon Başkanı Fazilet Seviç, desteklerinden dolayı Sevgi Anaokulu Müdürü Emine Bayazıt’a teşekkür ettiler.