Sevcihan Keçebir 51 yaşında

Orhan ve Elif Keskin ailesinin kızı, merhum Celal ve Günay Keçebir'in gelini, Cuma Keçebir'in eşi, Merve Elif ve Melisa Keçebir'in anneleri, Beyhan Karabacak, Sonay Aslan ve Akın Keskin'in ablaları merhum Şıh Hamit ve Metin Keçebir'in yengeleri, Sevcihan Keçebir vefat etmiştir. Cenazesi 29 Haziran 2021 Salı günü Ulu Camii'nde öğlen namazından sonra namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim'i Yeşilyurt Mahallesi Safir-1 konutlarında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

Eşi Cuma Keçebir: 0 533 658 57 35