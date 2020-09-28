Ses düzeneği ile yapılan gece avına baskın

Kaçak avcılık yapan şahısların başvurduğu yöntemlerin başında ses düzenekleri geliyor. Kesinlikle yasak olmak olmasına rağmen kurulan ses düzenekleri, bıldırcın ya da keklik gibi hayvanların seslerini taklit ederek tuzağa düşmelerine neden oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, ilçe genelindeki avlaklarda yasadışı avcılığı önlemek için 7 gün 24 saat denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, DKMP Elbistan Şefliği’ne, ilçeye bağlı Akbayır ve Söğütlü mahallelerindeki avlaklarda ses düzeneği ve farla gece avı yapıldığı ihbarı geldi. Hemen harekete geçen ekipler, 1 far avcısını fark etti. Söz konusu şahısla ekipler arasında kovalamaca yaşansa da, kaçak avcı karanlığın sayesinde izini kaybettirdi. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları aramada 2 adet ses cihazı ele geçirdi. Ses cihazlarına el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.





