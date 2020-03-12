Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin av koruma kontrollerinin artarak devam ettireceği ve usulsüz kaçak avcılığa fırsat verilmeyeceği bildirildi.
Ses düzeneği ile kaçak keklik avlayanlara ceza yağdı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerince ses düzeneği ile kaçak keklik avı yapan 2 kişiye yaklaşık 5 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.
12 Mart 2020 Perşembe 12:00
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Av Koruma Şefliği ekipleri, yaptıkları arazi denetiminde 2 şahsın, yasak olmasına rağmen keklik sesi çıkaran düzenekle kaçak keklik avı yaptığını tespit etti. Şahısların, kaçak avda kullandığı ses düzeneği ve silah ile diğer teçhizatlara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Şahıslara, 4915 sayılı kanuna muhalefet suçundan yaklaşık 5 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.
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Cüneyit 4 saat önce
Denetimler için çok tşk ler bu tür cezaları destekliyoruz doğanın güzelliğini kim yok ediyorsa gereken yasal işlemler yapılsın halk bu uygulamaları hep destekler
Gezgin 3 saat önce
Bizim oralara vahşi avcılardan çok geliyor. fotoğraf, video çeksek bir sonuç çıkar mı?
Bizim oralara vahşi avcılardan çok geliyor. fotoğraf, video çeksek bir sonuç çıkar mı?
Kime bildirmeliyiz?
Tehlikeli ,deneylerde fare yerine kullanılsın ...
İnsanlığa faydası olur bari...
Sadece bunlar değil, insanlık suçu işleyenler, terörist ler,çevre ye karşı suç işleyenler
Fare gibi ,deney lerde kobay olsunlar...