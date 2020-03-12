Ses düzeneği ile kaçak keklik avlayanlara ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Av Koruma Şefliği ekipleri, yaptıkları arazi denetiminde 2 şahsın, yasak olmasına rağmen keklik sesi çıkaran düzenekle kaçak keklik avı yaptığını tespit etti. Şahısların, kaçak avda kullandığı ses düzeneği ve silah ile diğer teçhizatlara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Şahıslara, 4915 sayılı kanuna muhalefet suçundan yaklaşık 5 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.