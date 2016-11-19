Servisçiler, EÖSDER çatısı altında toplandı

Elbistan’da faaliyet gösteren öğrenci servisçileri bir araya gelerek, Elbistan Öğrenci Servisleri Derneği (EÖSDER) çatısı altında toplandılar. Yeni kurulan dernek, 100’ün üzerinde servisçiyi dernek çatısı altında buluşturdu.

EÖSDER Başkanı Sait Doğan, dernek kurmadaki amaçlarının, öğrencilerin daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.





Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Elbistan’da öğrenci servisleri taşımacılığı yapan servisçiler olarak, Elbistan Öğrenci Servisleri Derneği’ni (EÖSDER) kurmuş bulunuyoruz. Bundan sonra öğrencilerimiz daha rahat, konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edeceklerdir. Velilerimiz bundan sonra daha rahat edecekler. Tüm şikâyetler derneğimiz tarafından yönetilecektir. Öğrencilerimizin düzenli bir yolculuk yapmaları amacıyla yola çıktık. Biz geleceğimizi taşıdığımızın farkındayız.”

EÖSDER yönetimi şu isimlerden oluştu:

Başkan Sait Doğan, Başkan Yardımcısı Raşit Ülger, üye Ahmet Karakoca, üye Fikri Bektaş, üye Mustafa Kinici, üye Erdal Göçer ve üye Aşir Akdağ.

Malatya Caddesi Doğan Gümüş İşhanında faaliyetlerini sürdürecek olan EÖSDER’e ulaşmak isteyenler, 413 92 34 nolu telefon arayabilecekler.



