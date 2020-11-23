Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Gül Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A’nın kullandığı 34 ESE 29 plakalı otomobil, M.M.Ö. yönetimindeki 63 SL 604 minibüse yandan çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.







