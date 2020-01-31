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Servis minibüsü devrildi: 1 yaralı

Elbistan’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen servis minibüsündeki 1 kişi yaralandı.

Servis minibüsü devrildi: 1 yaralı
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Elbistan’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen servis minibüsündeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Baattin Özdek idaresindeki 46 E 1283 plakalı servis minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, refüjdeki beton elektrik direğine çarptıktan sonra yola devrildi. Kazada, servis minibüsünde bulunan 26 yaşındaki Nurullah Kala yaralandı. Yaralı, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi burada süren Kala’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri, kaza nedeniyle bulvarın Malatya istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.  Araçlar, alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




 


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Vatandaş 11 saat önce

YOLLAR DELİK DEŞİK, ÇUKUR , TÜMSEK, ÇAMUR. YA KAYIYOR ARABALAR, YA ÇUKURDAN KAÇARKEN KAZA OLUYOR.
GEÇMİŞ OLSUN

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Misafir Avatar
ali şahin 10 saat önce @Vatandaş

dümdüz yol vicdansız

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C kal 11 saat önce

Geçmiş olsun kardeşim buna şükür

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ATOM 10 saat önce

Ne alaka ana yolun neresinde çukur delik var hemen fırsat bimeyin ELBİSTAN hayatinda görmediği yollar yapıldı Biraz yavaş giitsinler

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Vatandaş 8 saat önce @ATOM

ALIN TERİ DÖKÜP ARABA ALANLARA ÇUKUR ÇAMUR ÇOK. DEVLETE SIRTINI YASLAYANA ÇUKUR GÖRÜNMES TABİİ

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Nızam 10 saat önce

Yolları araçlar açıyor... tekerle, işmakinaları yok ortada belediye oltayi atmış balık bekler gibi bekliyor sanayi esnafıyla çay keyfindeler müşteri bekliyorlar.... maksat piyasa canlansın

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Elbistanlı 9 saat önce

Elbistan'da araba kullananların çoğunluğu usta şoför geçinir. Halbuki çoğunluğu yaz şoförü. Allah'tan Elbistan düzlük. Yokuşu rampası fazla olan bir şehir olsa karda kışta kaza yapan çok olur.

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Öğretmen 9 saat önce

Gecmis olsun kimseye birşey olmamasi güzel ama bir ekmek teknesi hasar gormüş buradan esip savurmak kolay ama herkes şunu kabul etsin saat 12,45 ve henuz yollara bir müdahale yok bir an once en azindan ana yollar temizlenmeli...

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Anc 7 saat önce

Ne yolu delik deşiği her olayda illa bi günah keçisi aramayın yol kar kaygan belliki hızlı girmiş ulan bi kerede kazayı yapanın hatasını arayın ancak yetkililer.

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Vatandaş 7 saat önce

Halb7ki yol kar olmasa hic kaza yapilmiyor her gun kac kaza oluyor sucu onda bunda aramayin elbistanda herkez hizli sanki otobanda gidiyirlar surekli yaris halindeler arac sayisi belli belediyenin koy yolumu acilsin merkezmi herkez kendi derdine sasmis biraz yavas olur kar lastigi zinciri takilirsa hic bisey olmaz gecmis olsun birdaha yasanmasin sag duyulu olun lutfen birazda yavas yollar kayiyor can herseyden onemli

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