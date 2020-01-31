Servis minibüsü devrildi: 1 yaralı

Elbistan’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen servis minibüsündeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Baattin Özdek idaresindeki 46 E 1283 plakalı servis minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, refüjdeki beton elektrik direğine çarptıktan sonra yola devrildi. Kazada, servis minibüsünde bulunan 26 yaşındaki Nurullah Kala yaralandı. Yaralı, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi burada süren Kala’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trafik polisleri, kaza nedeniyle bulvarın Malatya istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar, alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YOLLAR DELİK DEŞİK, ÇUKUR , TÜMSEK, ÇAMUR. YA KAYIYOR ARABALAR, YA ÇUKURDAN KAÇARKEN KAZA OLUYOR.
GEÇMİŞ OLSUN