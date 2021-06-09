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Servis araçlarına denetim

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, servis araçlarına yönelik olarak denetimlerde bulundu.

Servis araçlarına denetim
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, servis araçlarına yönelik olarak denetimlerde bulundu.

Kahramanmaraş’ta Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Türkoğlu, Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan ilçelerinde servis taşımacılığına yönelik eş zamanlı olarak denetim yapıldı. Denetimde, araçların fazla yolcu almaması ve taşıma hususu ile ilgili alınması gereken belgelerin kontrolleri yapılırken emniyet kemeri kullanımı ile ilgili sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Denetimlerde, 680 araç kontrol edilirken, kural ihlalinde bulunan 16 araç sürücüsüne toplam 5 bin 260 lira cezai işlem uygulandı.

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Servis Araçlarına Denetim